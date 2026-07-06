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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至93.16元，預估目標價為6600元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由92.16元上修至93.16元，其中最高估值114.67元，最低估值72元，預估目標價為6600元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值114.67(114.67)223.93360.5
最低值72(72)126241.19
平均值93.72(92.84)181.85272.3
中位數93.16(92.16)172.44255.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值197,788,000345,714,000456,851,010
最低值155,061,240243,108,120344,211,720
平均值172,598,910282,154,550402,848,670
中位數170,341,790273,850,960403,630,290

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,648,9079,578,4495,488,3095,072,874
營業收入
(單位：新台幣千元)		94,260,57864,376,72741,296,21738,672,549

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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