鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至93.16元，預估目標價為6600元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由92.16元上修至93.16元，其中最高估值114.67元，最低估值72元，預估目標價為6600元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|114.67(114.67)
|223.93
|360.5
|最低值
|72(72)
|126
|241.19
|平均值
|93.72(92.84)
|181.85
|272.3
|中位數
|93.16(92.16)
|172.44
|255.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|197,788,000
|345,714,000
|456,851,010
|最低值
|155,061,240
|243,108,120
|344,211,720
|平均值
|172,598,910
|282,154,550
|402,848,670
|中位數
|170,341,790
|273,850,960
|403,630,290
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,648,907
|9,578,449
|5,488,309
|5,072,874
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|94,260,578
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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