鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-05 20:00

台糖今 (5) 日表示，針對今年 5 月向福懋（1225-TW）來自中聯的粗油，因中聯油品發生苯胼芘超標情事，連帶導致台糖商品無辜下架、商譽受損，保守估計光是沙拉油商品損失就高達 2.43 億元。台糖澄清，公司向來嚴格落實自主品管，今年以來沙拉油產品經主管機關及相關單位檢驗 32 次全部合格，部分民代與媒體稱其為毒油與事實不符。台糖目前正委請律師與會計師研商，將正式向福懋提告求償。

台糖指出，公司今年 5 月向福懋公司採購粗油，雖然均依據合約規範辦理規格檢驗，並將檢測結果與契約不符的粗油直接拒收，但福懋所提供來自中聯公司的油源，事後卻被驗出苯胼芘超標，進而引發市場疑慮與爭議。這項外購原料問題致使台糖產品遭受無妄之災，不僅面臨產品下架命運，更有形與無形地重創公司建立多年的商譽與品牌形象。

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為了正視聽並維護權益，台糖重申公司對產品品質經營的堅持，強調從今年初至今，台糖沙拉油已累計接受各界抽驗多達 32 次，檢驗結果每次均安全過關，完全符合衛生標準。對於部分外界民代與媒體頻繁以毒油形容台糖產品，台糖對此表達遺憾與無奈，並呼籲外界勿再以訛傳訛，協助導正市場資訊。