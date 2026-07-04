盤中速報 - OGN大漲26.25%，報0.0198美元
鉅亨網新聞中心
OGN(OGN)在過去 24 小時內漲幅超過26.25%，最新價格0.0198美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 84 名。
近 1 日最高價：0.0245美元，近 1 日最低價：0.0156美元，流通供給量：662,049,928。
Origin Protocol是一個允許市場參與者通過對等（P2P）網絡共用商品和服務的網絡。該平臺旨在利用乙太坊（ETH）區塊鍊和星際文件系統（IPFS）創建廣泛的在線市場，以消除中間商的需求。該協議允許創建去中心化的設置，買賣雙方都可以連接，檢查可用的列表，撰寫評論並執行許多其他操作。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.17%
- 近 1 月：-16.97%
- 近 3 月：-25.20%
- 近 6 月：-50.78%
- 今年以來：-48.20%
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