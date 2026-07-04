盤中速報 - OGN大漲39.02%，報0.0218美元

Origin Protocol是一個允許市場參與者通過對等（P2P）網絡共用商品和服務的網絡。該平臺旨在利用乙太坊（ETH）區塊鍊和星際文件系統（IPFS）創建廣泛的在線市場，以消除中間商的需求。該協議允許創建去中心化的設置，買賣雙方都可以連接，檢查可用的列表，撰寫評論並執行許多其他操作。