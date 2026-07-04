鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調升至495元，幅度約6.34%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)提出目標價估值：中位數由465.5元上修至495元，調升幅度6.34%。其中最高估值800元，最低估值280元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予南亞科(2408-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
南亞科(2408-TW)今(3日)收盤價為409.5元。近5日股價下跌8.8%，相關半導體業近5日上漲4.68%，集中市場加權指數上漲4.96%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 2026年7月4日台股大型公司6月營收一覽（新增7家）
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至53.66元，預估目標價為465.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調升至465.5元，幅度約8.76%
- 營收速報 - 南亞科(2408)6月營收293.88億元年增率高達621.34％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇