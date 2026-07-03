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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由50.95元上修至53.66元，其中最高估值65.56元，最低估值38.34元，預估目標價為465.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|65.56(65.56)
|93.08
|103.47
|最低值
|38.34(38.34)
|46.22
|39.63
|平均值
|51.77(50.44)
|70.52
|68.64
|中位數
|53.66(50.95)
|69.91
|55.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|349,737,100
|524,965,260
|605,531,040
|最低值
|216,962,570
|259,704,190
|291,229,000
|平均值
|287,834,160
|392,371,750
|424,829,070
|中位數
|298,620,000
|365,075,500
|369,398,160
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,613,772
|-5,083,350
|-7,439,634
|14,619,031
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,586,520
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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