鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-03 20:24

台灣兒童理財市場驚人，家長「提早布局」意願飆升！台北富邦銀行今 (3) 日舉辦 2026 年「小富翁理財營」首場活動，不僅宣布旗下「小富翁帳戶」資產規模已高達新台幣 1492 億元、年增 8.7%，更首度針對原住民學童開辦專場，邀請南投中正國小布農族學童齊聚台北。

根據北富銀截至今年 5 月底的最新數據顯示，台灣家長對子女的理財觀念已從傳統的「單純儲蓄」轉向「資產配置」。小富翁帳戶累積已達 32.7 萬戶 (年增 5.9%)，其中 18 歲以下客戶更大幅年增逾 11%，總資產規模高達 1492 億元，年成長達 8.7%。

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資產配置方面，以基金投資占比 67% 居冠，且其中有超過 7 成家長選擇單筆投資，其次則為海外債商品，顯示積極運用多元工具為子女累積資產已成主流。

為落實普惠金融、縮小城鄉差距，北富銀今年特別選定安和分行，為南投偏鄉的布農族學童打造專屬理財營。北富銀副總經理郭佳綾指出，金融教育不應受地域限制，過去理財營曾幫助偏鄉與聽語障學童，今年首度開辦原住民專場，就是希望讓不同背景的孩子都能站在相同的理財起跑點。

面對科技日新月異、詐騙手法猖獗，今年課程特別強化「防詐與識詐」。活動重頭戲邀請到 Fubon Angels 成員、同時也是內政部刑事警察局「反詐大使」的檸檬擔任神祕嘉賓。

檸檬在現場透過情境演練，親自傳授學童實用的防詐三要訣，一、不點陌生連結，二、不輸帳號密碼，三、不信好康誘惑。希望藉此引導偏鄉學童在數位時代建立起正確的風險意識。