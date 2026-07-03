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優群(3217-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(7月3日)收盤價179.00元計算，預估參考價為169.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率5.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
優群(3217-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各式連接器製造,設計及買賣業務。儲存裝置設備及其週邊裝置製造,設計,維修及零件買賣業務.。電腦視覺系統設計製造維修買賣業務.。近5日股價下跌4%，櫃買市場加權指數下跌0.08%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/10
|179.00
|10.0
|5.59%
|0.0
|2025/07/03
|161.0
|8.813
|5.47%
|0.0
|2024/07/04
|171.0
|6.4
|3.74%
|0.0
|2023/07/13
|135.5
|5.35
|3.95%
|0.0
|2022/06/23
|74.3
|5.6
|7.54%
|0.0
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