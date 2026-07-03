超豐斥資14.37億元收購菲律賓封測廠 強化全球供應鏈韌性

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-03 16:29

力成 (6239-TW) 旗下超豐 (2441-TW) 今 (3) 日召開董事會，通過擬以 4500 萬美元(約新台幣 14.37 億元) ，向 ON Semiconductor Japan Holdings Ltd. 收購其持有的 ON Semiconductor SSMP Philippines Corporation 全部已發行股份，以深化海外營運布局，並提升全球客戶服務能力及供應鏈韌性。

超豐斥資14.37億元收購菲律賓封裝測試公司，強化全球供應鏈韌性。(圖：shutterstock)

超豐說明，此次交易標的為位於菲律賓的半導體封裝及測試服務公司，實際交易條件、價金調整機制、交割安排、交割先決條件以及其他相關事項，將依雙方最終簽署的股份買賣合約辦理。此案尚須取得公平交易委員會核准後，始得生效並進行後續股份交割作業，交割完成後，標的公司名稱預計變更為 Greatek Electronics Philippines Corporation。

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超豐表示，此併購案將帶來四大營運綜效，首先為擴充東南亞地區封裝測試服務據點，強化區域化供應鏈韌性；第二，取得具即時量產能力的既有營運平台，有助縮短海外據點建置及客戶導入時程。

第三，可進一步深化與主要客戶的長期合作關係，提升公司在全球半導體供應鏈中的策略定位；第四，透過多元化產能配置，提升營運穩定性、風險分散能力以及未來業務成長動能。

超豐也強調，此次併購案並非將台灣產能移至海外，也不是取代台灣既有營運據點，而是基於分散風險、提升供應鏈韌性，且有助回應主要客戶近年推動 Taiwan+1 供應鏈分散策略的需求，建立台灣以外的補充性量產據點。