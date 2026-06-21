韋僑醫療RFID應用已占營收比重達36% 開發日本利基市場將加速成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-21 11:36

無線射頻 (RFID) 解決方案供應商韋僑科技 (6417-TW) 完成遷入台中大里新廠的綜效正在高度發揮，同時，利基型的醫療應用產品已占營收比重達 36%，在重點海外市場的日本醫療、藥品業應用開發也見到切入點，韋僑董事長曾穎堂指出，韋僑在日本市場的投資將與日本電裝 (DENSO WAVE) 合作加速向前邁進。

韋僑董事長曾穎堂(左)及總經理江鴻佑。(鉅亨網記者張欽發攝)

韋僑在本月中已完成在日本醫療、藥品業的大型研討會並參訪日本大阪的醫療流通體系，曾穎堂指出，此行在日本的研討會相當成功，並且發現以日本 現有日本醫療、藥品業在 RFID 應用最痛點在於目前在含液體產品 (輸液、針劑) 的 RFID 讀取管理並不成功，而這一「痛點」正是韋僑以核心技術突破並切入的優勢止以大力發揮之處。

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韋僑在日本召開 RFID 醫藥應用研討會。(圖：韋僑提供)

同時，韋僑在確信本身技術及產品得以改善日本醫藥及流通業痛點同時，將在 日本山形縣的米澤設廠，估將投入新台幣約 2 億元的資金，並在東京擴大設立公司組織，以在日「現地法人」型態切入其需求，並以其產品、技術可靠度協助日本醫藥業界在 RFID 方面的需求，目前並採購首部原形設備。

曾穎堂指出，液體藥品 (輸液、針劑) 由於本身的液態對 RFID 讀取的支援形成干擾，而韋僑從過去與醫藥界在 RFID 應用的合作開始，對於血液、液體的對讀取干擾已加以排除，產品及技術將迎合解決需求方的痛點。

韋僑在 2025 年下半年以來，因醫療應用需求回升挹注，單季營收已在 2025 年第四季及 2026 年首季連續創新高，同時，韋僑在積極開創海外新布局同時，法人估 2026 年下半年有亮麗業績表現，同時，2027 年力拼賺回一個股本。

韋僑的營運動能的成長在於推出應用於於 Ambient IoT 的 BLE TAG 新產品，預計 2026 年下半年出貨將呈現倍數成長。同時，在對日本市場的開拓方面，預計在日本電裝等國際企業及大股東希華 (2484-TW) 傾力協助之下，也可望獲突破性的發展。

更進一步來看，在美國 FDA 所推動《藥品供應鏈安全法案》（DSCSA）要求醫療產品進行序號化（serialization），以強化溯源與防偽；歐盟也將於 2027 年實施「數位產品護照」（DPP），要求產品具備可追溯的完整資訊。這兩項國際法規將成為 RFID 快速成長的長期驅動力，韋僑可望在此浪頭下持續成長。法人認為，在原有 RFID TAG 與 Label 產品持續增加滲透率以及新產品導入下，推升 2026 年全年獲利成長。

韋僑 2026 年第一季持續繳出亮眼營運成果。受惠工業應用需求穩定增溫、消費應用新產品量產，營收 4.28 億元，毛利率 34.57%，季增 2.01 個百分點，年增 2 個百分點，第一 季稅後純益 7079 萬元，創季增 5.97%，年增 32.06%，每股純益 1.67 元。而韋僑因應市場新需求，推出應用於於 Ambient IoT 的 BLE TAG 新產品，預計 2026 年下半年出貨將呈現倍數成長，法人估韋 2026 年全年每股純益在 7-7.5 元。

而韋僑科技在 2026 年 5 月營收也有高成長，將僅略次於前月水準而爲歷史次高，以韋僑的訂單及出貨而言，2026 年第二季可望續創新高。全年營收將突破 2025 年營收歷史新高的 16.07 億元水準。

韋僑科技預計將進一步在大股東希華的全力協助開拓日本市場，在日本設立生產線以在地法人型態搶攻境內醫、藥品界對 RFID 解決方案需求。韋僑科技對於赴日本龐大醫藥市場的 RFID 解決方案生產，預計在 2028 年進入量產。

韋僑科技將快速切人日本醫藥市場，主要在於大股東希華晶體 2000 年日本承接自日本明電株式會社的既有日本希華公司全力協助，有助於韋僑在日本當地快速成立現地法人、運用既有人員、設施投入產品生產及認證。