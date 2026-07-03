俄軍發起大規模報復性攻擊 烏克蘭首都基輔遭空襲27死91傷
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
烏克蘭基輔市軍事管理局局長特卡琴科 2 日（周四）晚在社交媒體發文，稱俄軍 1 日晚至 2 日凌晨對基輔市發動的大規模空襲已造成 27 人死亡、91 人受傷。
特卡琴科表示，俄軍襲擊導致達爾尼茨基區一處居民區 5 人死亡，尚有 8 人下落不明。目前搜救工作仍在進行，傷亡人數可能繼續增加。
在達爾尼茨基區遇襲現場，烏克蘭國家緊急情況局發言人 2 日下午說，基輔市已投入 130 套設備和 500 名救援人員在全市 39 處遇襲地點展開救援。
基輔市市長克利奇科在社交媒體發文，提到基輔市這次同時遭到彈道飛彈、巡弋飛彈和無人機襲擊，10 個區遭波及，其中達爾尼茨基區一棟居民樓受損最嚴重，部分樓體坍塌。
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫 2 日在記者會上說，俄軍對烏克蘭進行大規模報復性打擊。
俄羅斯國防部通過社交媒體發布的通報顯示，為報復烏克蘭對俄境內民用目標的襲擊，俄軍動用陸基、海基和空基遠程武器和攻擊型無人機，襲擊烏克蘭生產飛彈導引系統和無人機等的軍工企業、燃料能源綜合體以及軍用機場等基礎設施。
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