外資賣超890億元反手又賣台積電1.2萬張 投信力挺這6檔金融股

台股今 (2) 日呈現開低震盪收黑格局，終場下跌 274.83 點，守住 4 萬 6 千點大關，單日成交量為 1.01 兆元，三大法人合計賣超 842.55 億元，其中外資賣超 890 億元，大砍友達 ( 2409-TW ) 大砍 4.6 萬張，今日除息的鴻海 ( 2317-TW ) 也遭大舉賣超 2.52 萬張，加計除息前棄息賣壓，連 11 賣共 19.36 萬張；台積電也遭外資轉賣 1.22 萬張。

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外資賣超前 10 名個股也有 4 檔金融股，以面板股友達 4.61 萬張最高、兆豐金 3.22 萬張、第一金 2.89 萬張、永豐金 2.76 萬張、鴻海 2.52 萬張，華航及彰銀各 1.6 萬張，南茂及中鋼為 1.3 萬。台積電由買轉賣 1.22 萬張。