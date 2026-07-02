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外資賣超890億元反手又賣台積電1.2萬張 投信力挺這6檔金融股

鉅亨網記者黃皓宸 台北

台股今 (2) 日呈現開低震盪收黑格局，終場下跌 274.83 點，守住 4 萬 6 千點大關，單日成交量為 1.01 兆元，三大法人合計賣超 842.55 億元，其中外資賣超 890 億元，大砍友達 (2409-TW) 大砍 4.6 萬張，今日除息的鴻海 (2317-TW) 也遭大舉賣超 2.52 萬張，加計除息前棄息賣壓，連 11 賣共 19.36 萬張；台積電也遭外資轉賣 1.22 萬張。

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外資賣超890億元反手又賣台積電1.2萬張 投信力挺這6檔金融股 。(鉅亨網資料照)

觀察三大法人今日籌碼動向部分，外資賣超 890.47 億；自營商賣超 43.28 億元；投信買超 91.19 億元，三大法人合計共賣超 842.55 億元。


觀察今日外資買超前 10 名個股中，有 4 檔傳產股及金融股，外資單日買超最多為記憶體大廠華邦電 4.13 萬張最高、其次為富邦金 3.71 萬張居次，第 3 為中石化 3.28 萬張、國泰金 2.54 萬張、台塑 2.51 萬張、國喬 1.65 萬張、凱基金 1.5 萬張、正新 1.47 萬張、台中銀 8,163 張、仁寶 8,125 張。

外資賣超前 10 名個股也有 4 檔金融股，以面板股友達 4.61 萬張最高、兆豐金 3.22 萬張、第一金 2.89 萬張、永豐金 2.76 萬張、鴻海 2.52 萬張，華航及彰銀各 1.6 萬張，南茂及中鋼為 1.3 萬。台積電由買轉賣 1.22 萬張。

投信買超前 10 名中，有 6 名為金融股，其中兆豐金 3.86 萬張居首位、其次為永豐金 2.4 萬張、華航 2.05 萬張、第一金 1.85 萬張、玉山金 1.74 萬張、神達 9,661 張、彰銀 6,853 張、南亞 6,831 張、佳世達 5,880 張、中信金 5,718 張。

投信賣超前 10 名個股中，華邦電 3.53 萬張最高，其次為富邦金 3.35 萬張、國泰金 2.24 萬張、聯電 1.75 萬張、仁寶 8,693 張、宏碁 8,396 張、南亞科 4,557 張、豐泰 3,982 張、文曄 3,902 張、凱基金 3,885 張。


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