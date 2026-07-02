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鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-0.47元，預估目標價為250.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.09元下修至-0.47元，其中最高估值120.86元，最低估值-59.73元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值120.86(120.86)44.42235.73391.6
最低值-59.73(-59.73)-33.54-10.04391.6
平均值12.21(18.4)4.147.66391.6
中位數-0.47(0.09)-0.528.95391.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值5.23億5.54億5.95億
最低值4.63億4.54億4.45億
平均值4.97億5.07億5.21億
中位數4.98億4.99億5.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.34-12.982.64-6.06-15.23
營業收入5.11億4.99億4.96億4.63億4.77億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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