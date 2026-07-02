鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-0.47元，預估目標價為250.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.09元下修至-0.47元，其中最高估值120.86元，最低估值-59.73元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|120.86(120.86)
|44.42
|235.73
|391.6
|最低值
|-59.73(-59.73)
|-33.54
|-10.04
|391.6
|平均值
|12.21(18.4)
|4.1
|47.66
|391.6
|中位數
|-0.47(0.09)
|-0.52
|8.95
|391.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.23億
|5.54億
|5.95億
|最低值
|4.63億
|4.54億
|4.45億
|平均值
|4.97億
|5.07億
|5.21億
|中位數
|4.98億
|4.99億
|5.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.34
|-12.98
|2.64
|-6.06
|-15.23
|營業收入
|5.11億
|4.99億
|4.96億
|4.63億
|4.77億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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