鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-02 20:02

根據英國央行 (BOE) 最新發布的調查報告，英國家庭財務壓力正急劇擴張，信用卡及其他無擔保貸款的違約率，已飆升至 2009 年金融海嘯以來最高。

央行周四 (2 日) 公布的數據顯示，過去 3 個月中，表示違約率上升的貸款機構比例，比表示違約率下降的貸款機構比例高出 34 個百分點，相較於第一季的 18 個百分點呈現大幅跳升，且預期違約狀況還將進一步惡化。

‌



這項數據揭露了在失業率上升、利率高企以及通膨率持續高於央行 2% 目標的多重打擊下，英國民眾正面臨嚴峻的經濟負擔。

相較之下，有抵押貸款 (如房貸) 的違約率變動不大，這反映出屋主在陷入財務困境時，傾向將支付房貸視為最後底線，通常在萬不得已時才會選擇違約。

KPMG 英國金融服務負責人 Karim Haji 分析指出，信貸條件收緊、伊朗衝突的持續影響，以及勞動力市場降溫，共同觸發了無擔保貸款違約的激增，這也是目前財務壓力最尖銳的領域。他進一步警告，生活成本與就業安全感的擔憂將持續助長民眾的經濟焦慮。

此外，受戰爭因素影響，房貸利率自 2 月下旬以來大幅上升，貸款機構預期未來數月的購屋信貸需求將隨之下降。