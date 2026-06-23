10年間 英國6位首相辭職

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-23 08:45

英國首相施凱爾（Keir Starmer）22 日（周一）發表講話，宣布他將辭去工黨黨首職務。施凱爾是過去 10 年辭職的第 6 位英國首相。以下是過去 10 年英國首相辭職情況：

10年間英國6位首相辭職。（圖：Shutterstock）

——2016 年 6 月 24 日，繼英國「脫歐」公投結果顯示多數人贊成英國脫離歐盟後，時任英國首相卡麥隆宣布將辭去首相職務。

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——2019 年 6 月 7 日，因英國與歐盟達成的「脫歐」協議多次遭英國議會下院投票否決，時任英國首相梅伊辭去保守黨黨魁職務。她同年 7 月卸任首相。

——2022 年 7 月 7 日，因「聚會門」醜聞、執政黨保守黨選舉失利和任人不當風波三重危機，時任英國首相強生辭去保守黨黨魁和首相職務。

——2022 年 10 月 20 日，因推出大規模減稅措施引發英國金融市場大幅震盪，時任英國首相特拉斯辭去保守黨黨魁和首相職務。

——2024 年 7 月 5 日，因當時執政的保守黨在 7 月 4 日舉行的英國議會下院選舉中落敗，時任英國首相蘇納克宣布辭去保守黨黨魁和首相職務。