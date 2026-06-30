鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-30 09:08

據英國《The Observer》報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）考慮未來競選北約（NATO）秘書長一職。若他想出任北約秘書長，除需獲英國政府支持外，還必須爭取 32 個成員國同意。

施凱爾上周宣布辭去工黨黨魁職務，這意味著他的首相任期即將結束。在繼任者產生之前，他繼續擔任看守首相。

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在施凱爾的盟友看來，他的優勢在於其贏得了歐洲領袖高度尊重，並與烏克蘭總統澤倫斯基建立了密切關係。

不過，外界一直批評施凱爾過於關注國際事務，忽視國內議題。

數據顯示，施凱爾的出訪次數和飛行里程均創下英國歷任領導人官方紀錄，任內同期出訪距離幾乎是前首相托尼 · 布萊爾的兩倍。

在執政最初 17 個月裡，施凱爾累計有約兩個半月時間在海外訪問。

此外，施凱爾若想獲得這一職位，還需要得到英國政府支持。

目前北約秘書長由荷蘭前首相呂特擔任。呂特於 2024 年 10 月接任北約秘書長。他在 2010 年至 2024 年出任荷蘭首相，是荷蘭迄今任期最長的首相。

北約秘書長遴選程序通常包括與各成員國進行一系列非正式外交磋商，最終任命必須獲得全部 32 個成員國同意。

呂特若想在 2028 年連任，必須獲得所有成員國同意。在北約歷史上，大部分秘書長都只任職一屆便卸任。