聚恆5/22登創新板 7日起競拍、底價20元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-05 19:26

聚恆 (4582-TW) 配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣 7548 張，競拍底價 20 元，最高投標張數 784 張，暫定每股承銷價 26 元。競拍時間為 5 月 7 日至 11 日，5 月 13 日開標；預計 5 月 22 日掛牌。

聚恆董事長周恒豪（右）、總經理周曉艷（左）。(圖：聚恆提供)

聚恆受惠綠能產業發展與企業 ESG 轉型需求，國內太陽能系統整合與維運大廠聚恆 2025 年營收顯著回溫，較前一年度大幅成長 32.98%，達新台幣 12.27 億元，毛利率更從 13.09% 翻倍跳升至 26.73%，帶動稅後淨利由虧轉盈至 1.02 億元，EPS 1.54 元。

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此外，聚恆第一季累計營收 2.42 億元，年增 116.02%，營運體質正式進入改善週期。聚恆的營收結構以案場開發及太陽能、儲能 EPC 系統工程為核心，占比高達 95.75%；同時，該公司長期主打一條龍服務，隨著工程規模效益逐漸發酵，並結合精準的供應鏈管理，有效促使模組採購成本持續下降。

除本業回溫外，維運收入也將自 2026 年起進入收割期。公司 2017 年即取得德國萊茵 TÜV O&M 認證，為台灣第一家、亞洲第二家提供國際級維運服務的業者，目前累積 195 件太陽能維運案件、容量超過 270MW，另有 5 件儲能案、容量 12.4MW， 2030 年總維運容量可望突破 400MW。

隨心忠電業學甲案於 2020 年掛表、志光能源案於 2022 年掛表，早期 EPC 案件將陸續由免費保固轉入收費保固，維運收入可望逐年放量，營運模式也將由一次性工程收益，進一步轉向兼具長期現金流的能源服務商。

根據 IEA《Renewables 2024》年度報告，全球可再生能源裝置容量自 2024 年至 2030 年將增加超過 5,500GW，增幅為前七年的三倍，其中太陽光電將貢獻約八成新增容量。國內市場方面，經濟部 2050 淨零轉型關鍵戰略行動計畫訂定太陽光電 2030 年裝置量須達 31GW 目標，2025 年底全國累計裝置量約 15.47GW，距離目標尚有逾一倍成長空間；儲能市場被視為 3 年內將爆發的下一隻金雞母。