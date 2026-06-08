鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-08 11:20

共信 - KY(6617-TW) 公告旗下自主開發用於中晚期原發性肝癌新藥 PTS100，台灣臨床二期試驗已納入最後一位受試者收案，預計第三季規劃多國多中心的全球臨床三期試驗，並同步在中國展開試驗主持人發起的臨床研究 (IIT) 以擴大適應症。

共信肝癌新藥完成臨床二期收案，Q3規劃進行臨床三期試驗。(圖：shutterstock)

共信 - KY 表示，此次試驗為 1 項劑量隨機、開放性的臨床二期試驗，用以評估 PTS100 用於不適合手術切除或現有局部區域治療的原發性肝癌 (HCC) 患者的安全性與療效，目前已完成二期收案，後續將在台大、北榮、林口長庚、中榮、高榮等 5 家試驗中心繼續療效評估。

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共信 - KY 進一步指出，規劃在今年第三季進行多國多中心的臨床三期試驗，預計在日本、台灣、泰國及美國禁鐔臨床三期研究，並申請擴大適應症。