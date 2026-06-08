共信肝癌新藥完成臨床二期收案 Q3規劃進行臨床三期試驗
鉅亨網記者劉玟妤 台北
共信 - KY(6617-TW) 公告旗下自主開發用於中晚期原發性肝癌新藥 PTS100，台灣臨床二期試驗已納入最後一位受試者收案，預計第三季規劃多國多中心的全球臨床三期試驗，並同步在中國展開試驗主持人發起的臨床研究 (IIT) 以擴大適應症。
共信 - KY 表示，此次試驗為 1 項劑量隨機、開放性的臨床二期試驗，用以評估 PTS100 用於不適合手術切除或現有局部區域治療的原發性肝癌 (HCC) 患者的安全性與療效，目前已完成二期收案，後續將在台大、北榮、林口長庚、中榮、高榮等 5 家試驗中心繼續療效評估。
共信 - KY 進一步指出，規劃在今年第三季進行多國多中心的臨床三期試驗，預計在日本、台灣、泰國及美國禁鐔臨床三期研究，並申請擴大適應症。
市場規模上，共信 - KY 表示，根據國際市場機構 Grand View Research 報告，2024 年全球肝癌藥物市場規模為 36.7 億美元，隨著新藥陸續問世與滲透率提升，預估至 2030 年將達 98.1 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 17.9%。
- 有錢景!黃仁勳:應該「盡可能、持續」用銅
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 共信-KY肺癌新藥中國市場下半年看俏 同步加速國際授權
- 共信-KY攜手枕石生物簽署合作協議 加速肺癌新藥於中國市場銷售
- 安立璽榮發布阿茲海默症新藥臨床二期期中數據正向
- 仁寶量子技術結合AI 跨足新藥開發領域
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇