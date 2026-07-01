鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為48.00元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.71元，其中最高估值2.3元，最低估值1.5元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.3(2.3)
|4
|2.89
|最低值
|1.5(1.51)
|1.5
|1.5
|平均值
|1.75(1.8)
|2.22
|2.38
|中位數
|1.71(1.75)
|2.2
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|478.95億
|525.31億
|523.43億
|最低值
|444.45億
|443.11億
|441.92億
|平均值
|459.54億
|476.81億
|487.87億
|中位數
|459.36億
|475.79億
|491.65億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|3.83
|3.27
|3.76
|2.17
|2.10
|營業收入
|467.92億
|511.91億
|513.86億
|464.02億
|463.98億
詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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