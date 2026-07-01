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鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為48.00元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.71元，其中最高估值2.3元，最低估值1.5元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值2.3(2.3)42.89
最低值1.5(1.51)1.51.5
平均值1.75(1.8)2.222.38
中位數1.71(1.75)2.22.3

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值478.95億525.31億523.43億
最低值444.45億443.11億441.92億
平均值459.54億476.81億487.87億
中位數459.36億475.79億491.65億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS3.833.273.762.172.10
營業收入467.92億511.91億513.86億464.02億463.98億

詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNKE

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