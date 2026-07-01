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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.25元，其中最高估值4.1元，最低估值3.05元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值4.1(4.87)5.647.245.85
最低值3.05(2.08)3.484.955.85
平均值3.34(3.84)4.625.925.85
中位數3.25(4.05)4.75.935.85

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值23.00億26.84億29.53億32.87億
最低值20.45億22.87億28.20億32.87億
平均值21.91億25.02億28.81億32.87億
中位數21.83億25.03億28.83億32.87億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.17-7.042.181.55-5.40
營業收入4.46億5.41億7.17億8.21億19.77億

詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAVAV

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