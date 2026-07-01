鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為230.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.25元，其中最高估值4.1元，最低估值3.05元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|4.1(4.87)
|5.64
|7.24
|5.85
|最低值
|3.05(2.08)
|3.48
|4.95
|5.85
|平均值
|3.34(3.84)
|4.62
|5.92
|5.85
|中位數
|3.25(4.05)
|4.7
|5.93
|5.85
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|23.00億
|26.84億
|29.53億
|32.87億
|最低值
|20.45億
|22.87億
|28.20億
|32.87億
|平均值
|21.91億
|25.02億
|28.81億
|32.87億
|中位數
|21.83億
|25.03億
|28.83億
|32.87億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.17
|-7.04
|2.18
|1.55
|-5.40
|營業收入
|4.46億
|5.41億
|7.17億
|8.21億
|19.77億
詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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