鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-01 20:20

根據《紐約時報》報導，美國和伊朗代表團將於周三 (1 日) 在卡達分別與調解人舉行會談。此前，荷姆茲海峽近日再次爆發衝突。

根據報導，美方派出總統川普的特使威特科夫 (Steve Witkoff) 與其女婿庫許納 (Jared Kushner)，與卡達總理穆罕默德 (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani) 會晤。儘管如此，伊朗與卡達雙方皆表示，美伊官員之間不會進行直接的高層談判，目前仍需透過卡達與巴基斯坦作為中間人進行傳遞。

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儘管川普總統已聽取關於戰爭選項的簡報，但他仍選擇維持談判路線，並向幕僚表示願意將原定於 8 月到期的 60 天談判期限往後延長。

德意志銀行分析師指出，白宮目前呈現「鴿派情緒」，主因是川普不願在 11 月期中選舉前重啟軍事行動，以免冒著能源價格飆升的風險影響選情。目前技術性談判正持續推進，美方官員與海灣國家領導人周二的討論也被形容為具建設性。

荷姆茲海峽的穩定與全球油價緊密相連，先前因美以聯軍於 2 月發動襲擊，導致德黑蘭關閉海峽，一度使油價飆升至每桶 110 美元以上，引發通膨與經濟放緩的隱憂。隨著 6 月美伊簽署和平協議框架，目前布蘭特原油已回落至每桶約 72 美元的戰前水準。

儘管雙方在 6 月已有初步框架，但在荷姆茲海峽的控制權上仍存在嚴重分歧。華盛頓主張海峽應開放航行，但伊朗要求保留部分控制權。此外，伊朗正與阿曼合作，推動一項對經過海峽的船隻收取通行費的計畫，此舉遭到美方強烈反對。