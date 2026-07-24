鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-24 19:32

劉偉龍並指出，在所有大豆油相關產品未能做到每一批均經具公信力第三方專業檢驗確認毫無疑慮之前，泰山絕不恢復上市銷售。

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同時，泰山也將捐贈 3000 萬元，協助提升臺灣食品安全檢驗量能，劉偉龍指出，這不是一句口號，更不是一次性的公益捐款。隨著食安法規持續提高標準，未來食品檢驗大幅增加，而目前國內具備相關鑑驗能力的專業機構仍相當有限。

泰山希望先以 3000 萬拋磚引玉，支持政府提升整體食品安全檢驗能量。劉偉龍指出，目前泰山正積極與合適的單位洽談，希望在衛福部支持下儘速推動，未來除本次捐贈外，也將持續編列相關預算，投入食品安全檢驗制度、設備及人才培育，讓這份承諾成為長期、持續性的制度，而不是一次性的宣示。