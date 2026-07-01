伊拉克駐俄大使：伊拉克希望加入金磚國家

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-01 10:48

據《塔斯社》30 日（周二）報導，伊拉克駐俄羅斯大使阿卜杜勒 - 卡里姆 · 哈希姆 · 穆斯塔法表示，伊拉克希望有朝一日能夠成為金磚國家一員。

伊拉克駐俄大使說，伊拉克希望加入金磚國家。（圖：Shutterstock）

「金磚國家是一個非常重要的組織，我希望伊拉克未來某天能成為其中的一部分。」穆斯塔法說。

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他表示，伊拉克未來能否加入金磚國家取決於很多因素，包括該組織的運作架構，以及加入的條件。「但可以肯定的是，這將是一個好主意。」

2006 年，巴西、俄羅斯、印度和中國四國外長舉行首次會談，開啟金磚國家合作序幕。

2010 年 12 月，四國在協商一致的基礎上，正式吸收南非加入機制。機制英文名稱為「BRICS」。「金磚四國」也因此改稱為「金磚國家」。