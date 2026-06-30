鉅亨網新聞中心 2026-06-30 13:46

AI 熱潮推升全球股市，但投資人追逐股票報酬的同時，也要懂得分散風險。鉅亨網與永豐期貨於 6/24 共同舉辦的實體論壇中，專家指出，原物料與股市相關性較低，適度納入銅、能源、農產品與黃金等配置，有助降低投資組合波動，並掌握 AI 基建、地緣政治、氣候變遷與通膨下的投資機會。

AI 交易擁擠 布局原物料分散投資

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全球股市頻創新高，投資人也開始尋找股市之外的配置機會。永豐期貨顧問部分析師劉佳倫指出，目前全球資金高度集中 AI 與半導體，美銀調查顯示，73% 的基金經理人認為做多全球半導體已成最擁擠交易，且基金經理人現金水位降至 4% 以下，代表多數資金已投入市場。雖然 AI 訂單、伺服器與相關零組件前景仍佳，但股價漲多後，波動也將放大。

劉佳倫建議，投資人在今年獲利已有一定成果後，可適度配置原物料分散風險。主因是台股、美股與科技股之間連動性高，一旦市場修正，相關資產容易同步下跌；相較之下，原油、農產品與股市相關性較低，可作為投資組合中的「配菜」，在市場震盪時降低整體波動。

權證小哥則認為，原物料市場可關注三大主軸：首先，AI 與軍工需求升溫，帶動關鍵金屬、稀土及銅等原物料需求增加；其次，極端氣候與地緣政治風險升高，使能源及農產品價格波動加劇，也創造相關投資契機；第三，在總體經濟不確定性下，抗通膨與避險資產配置需求增加，黃金、白銀等貴金屬仍具關注價值。其中，他特別看好銅與能源，認為 AI 實體基建與供應鏈重組，將使相關原物料成為資金輪動焦點。

銅需求不只來自 AI 更來自電網升級

金屬市場中，銅是最受關注的主角，街口投信基金經理人 / 張恩魁指出，AI 帶動的不只是晶片與伺服器需求，更關鍵的是電力需求。全球 AI 資料中心快速擴建，推升電網、電力傳輸與導電材料需求，銅因此成為 AI 基礎建設不可或缺的金屬。

他分析，銅的長線需求不只來自 AI 資料中心，電網升級、再生能源、電動車與充電基礎設施都需要銅，因此在 AI 與能源轉型趨勢延續下，銅需求不只是三、五年的短期題材，而是可望延續十年以上的長期趨勢。

至於市場關注「光進銅退」，他認為光纖可取代部分資訊傳輸功能，但無法取代銅在電力傳輸上的角色，未來更可能是光纖負責資料傳輸、銅負責能源傳輸，兩者形成互補。尤其隨著 AI 應用從文字、圖片與資訊整理，進一步走向製造業、工廠、機器人與實體場景，銅在電力與基礎設施中的重要性將持續提升。

供給端則相對吃緊，張恩魁指出，全球主要銅礦場面臨礦石品位下降、天災、水資源不足及產能修復延後等挑戰，而新大型礦場從開發到投產往往需要 15 至 20 年，供給擴張速度遠落後 AI 資料中心建置速度，將支撐銅價維持高檔。

權證小哥也認為，銅是 AI 與電力基建中的「綠色黃金」，可透過布林通道作為操作參考，在下緣分批布局、上緣適度獲利了結，並觀察籌碼是否維持偏多。張恩魁則建議，後續可留意交易所庫存、TC/RC 加工費、全球金屬與礦業 ETF 規模，以及 CME 銅期貨與 LME 銅期貨價差，判斷銅市供需與資金流向。

黃豆處相對低檔 氣候與生質燃料牽動行情

農產品部分，劉佳倫指出，農產品價格主要受供給影響，天氣是關鍵變數。以黃豆為例，若美國、巴西、阿根廷等主要產區出現乾旱、洪水或極端氣候，導致產量減少，價格就可能受到推升。

除了供給端，需求端也值得觀察，黃豆壓榨後可製成黃豆油與黃豆粕，黃豆油可用於食品與生質燃料，黃豆粕則主要用於飼料與畜牧業。當原油或柴油價格上漲時，市場對生質柴油替代需求升溫，也可能帶動黃豆油及黃豆需求增加。

不過，劉佳倫指出，黃豆目前基本面仍偏供過於求，加上氣候預測偏向聖嬰現象，短期較難出現明確趨勢性大漲。不過，黃豆價格處於相對低檔，近期走勢已初步呈現 W 底型態，若支撐區能持續守穩，後續一旦出現氣候異常、供給縮減或生質燃料需求升溫等利多，仍有反彈契機。

石油第三季波動恐升高 供給風險仍是關鍵

石油市場方面，張恩魁認為，第三季油價走勢仍以供給面為主要變數，其中霍爾木茲海峽是否全面恢復通行，是影響國際油價的最大關鍵。由於全球約兩成以上原油須經過霍爾木茲海峽運輸，即使停火協議達成，仍涉及航運保險重新定價、油輪恢復調度及庫存回補等問題，油價未必立即回到戰前水準。

此外，OPEC + 後續增產政策、美國原油產量，以及全球原油庫存變化，也都是左右供給的重要因素。張恩魁指出，目前國際機構普遍預估，全球原油庫存仍將持續下降一段時間，在原油庫存尚未明顯回升前，油價仍具一定支撐。

需求面則相對穩定，受惠 AI 帶動美國經濟活動、全球三大經濟體製造業維持擴張，加上夏季旅遊旺季與高溫推升用電需求，原油消費仍具支撐，但需求增加幅度有限，真正左右行情的仍是供給變化。

劉佳倫建議，投資人可透過兩項指標觀察供給風險是否降溫，一是西德州原油與布蘭特原油價差，若價差維持約 5 美元以下，代表中東供給風險逐步降溫；二是原油期貨不同到期月份的價格結構，若逆價差持續收斂、逐步回到遠月價格高於近月的正價差，代表供給壓力正逐漸改善。

原物料布局三大工具怎麼選？



投資工具方面，原物料基金、原物料期貨與原物料期貨 ETF，都是常見布局管道。劉佳倫指出，原物料期貨雖然最貼近國際市場價格，且交易即時性高，但也伴隨槓桿風險，較適合熟悉期貨操作的投資人。以芝加哥期貨交易所小型黃豆期貨（YK）為例，雖然約 1.5 萬元保證金即可交易一口，但實際合約價值約 35 萬元；若以 15 萬元操作 10 口，等同承擔約 350 萬元部位，行情一旦劇烈波動，風險將被明顯放大。

相較之下，原物料期貨 ETF 透過證券帳戶即可交易，投資門檻也不高，更不用面對保證金、槓桿與維持率壓力。權證小哥認為，若遇到劇烈波動，期貨 ETF 也不會因保證金不足被迫減碼甚至斷頭，適合作為一般投資人的原物料配置工具。

以國內原物料期貨 ETF 來看，期街口 S&P 黃豆 ETF（00693U）可參與黃豆行情，期街口道瓊銅 ETF（00763U）則可追蹤銅價表現，兩者皆屬原型 ETF、未使用槓桿，有助降低槓桿操作帶來的投資風險。