蓋茲基金會審查與艾普斯坦關係 擬裁員20%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-22 09:20

《華爾街日報》周二 (21 日) 報導，蓋茲基金會 (Gates Foundation) 已啟動外部審查，檢視該慈善事業過去與臭名昭著的性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 之間的關係。

蓋茲基金會審查與艾普斯坦關係(圖：Shutterstock)

報導指出，為削減成本，該基金會計劃在 2030 年前裁減最多 500 個職位，約占員工總數 20%。此消息來自一封發給員工的內部信件，內容同時提及裁員與相關審查。

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基金會執行長 Mark Suzman 在備忘錄中表示，「對我們組織而言，這是一段充滿挑戰的時期，但也凸顯現在採取艱難決策的重要性。」

報導指出，該基金會 2026 年預算約為 90 億美元，並計劃將營運支出上限設定為 12.5 億美元。

蓋茲基金會由微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 共同創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 與前妻梅琳達 (Melinda Gates) 創立。

蓋茲預計將於 6 月 10 日接受眾議院政府改革監督委員會 (House Oversight and Government Reform Committee) 就其與艾普斯坦關係的訪問調查。

基金會表示，「作為背景說明，我們已向《華爾街日報》指出，該報導中提到的兩項『宣布』並非新消息。」

基金會指出，這些內容均來自執行長 Suzman 先前向全體員工發布的營運更新，並提及年初已發布的相關新聞稿，包括預算上限與對艾普斯坦關係的審查。

先前報導指出，蓋茲於今年 2 月向基金會員工致歉，承認曾與兩名俄羅斯女性有婚外情，且艾普斯坦知情。

據報，蓋茲對員工表示，「我沒有做任何非法的事，也沒有看到任何非法行為。」

他於 2011 年與艾普斯坦建立友誼，當時距離艾普斯坦在佛羅里達州因引誘未成年少女性交易認罪已過三年。

艾普斯坦於 2019 年 8 月在紐約聯邦監獄中自殺身亡，距離其因兒童性販運指控被捕僅數周。

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 董事長巴菲特 (Warren Buffett) 今年 3 月接受 CNBC 訪問時表示，自國會與司法部公開相關文件後，他已未再與蓋茲聯繫。

巴菲特表示，「我不想處在一個知道內情、可能被傳喚作證的位置。」