鉅亨網編譯許家華 2026-06-30 06:29

美國能源部 (DOE) 最新公布的數據顯示，美國戰略石油儲備 (SPR) 庫存再減少 550 萬桶，降至 3.257 億桶，創 1983 年 5 月以來最低水準，反映美國持續動用國家戰略儲備，以因應伊朗戰爭造成的全球能源供應缺口，同時抑制燃油價格上漲。

此次釋放屬於美國 3 月宣布的戰略石油儲備釋放計畫之一。根據美國能源部說明，美國配合國際能源署 (IEA) 成員國共同釋放能源儲備，全球合計將釋出約 4 億桶原油及成品油，其中美國負責釋放 1.72 億桶，預計歷時約 120 天完成，希望填補伊朗戰爭導致的供應缺口，並降低國際油價與汽柴油價格。能源部同時表示，未來將透過回補機制，使戰略儲備最終增加約 2 億桶原油，較此次釋放量多出約 20%，且不增加納稅人負擔。

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除了戰略石油儲備持續下降，美國商業原油庫存近期也快速消耗。受惠於美國原油出口需求強勁，加上煉油廠維持高開工率，美國原油供應持續流向國際市場。美國能源資訊署 (EIA) 最新統計顯示，截至 6 月 19 日當週，美國商業原油庫存已連續九週下降，減少 610 萬桶至 4.121 億桶，不僅降幅高於市場預期，也較過去五年同期平均低約 7%。

數據顯示，自 2 月底伊朗戰爭爆發以來，美國整體原油庫存 (包括商業庫存及 SPR) 累計減少 1.114 億桶，截至 6 月 19 日降至 7.433 億桶，創 1984 年以來最低水準，顯示在全球供應仍偏緊的情況下，美國庫存正快速消耗。

分析人士指出，近期美國庫存下降主要受到三項因素推動，包括出口需求持續強勁、煉油需求增加，以及政府持續釋放戰略石油儲備。尤其美國墨西哥灣出口維持高檔，加上加拿大部分原油供應中斷，使更多美國原油流向海外市場，進一步壓縮庫存。

值得注意的是，美國重要交割中心奧克拉荷馬州庫欣 (Cushing) 儲油中心庫存亦同步降至 1,900 萬桶，創 2014 年以來最低水準，一度跌破市場認為的穩定運作區間。儘管近期荷姆茲海峽航運恢復，使國際油價自戰爭高點回落，但低庫存仍對油價形成一定支撐。

另一方面，美國政府近期進一步宣布，將提供能源企業最高 4,000 萬桶 SPR 借油，作為先前釋放計畫的一部分。截至目前，已有約 1.33 億桶原油透過借貸方式提供給企業，借用業者須於 2026 年至 2027 年間歸還相同數量原油，並支付最高 24% 的溢價，以確保 SPR 未來能逐步回補。

不過，隨著 SPR 持續降至四十多年低點，美國能源安全也引發外界關注。美國政府問責署 (GAO) 近日警告，目前 SPR 庫存已不到設計容量的一半，且部分地下鹽穴及相關基礎設施已運作超過 38 年，累積維修缺口約 2.3 億美元。GAO 呼籲能源部盡快提出完整的補庫與設施更新計畫，以確保未來若再發生重大地緣政治衝突或天然災害，美國仍具備足夠的緊急能源調度能力。