告別金融危機時代！資管巨頭：Fed運作環境重回1990年代 利率波動將加劇
鉅亨網編譯陳韋廷
資產管理巨頭普信集團 (T. Rowe Price) 出具最新研究報告指出，隨著美國實質經濟成長率與通膨同步加速，聯準會 (Fed) 必須採取更具反應性的貨幣政策，市場正面臨類似 1990 年代至 2000 年代初的宏觀環境，而非金融危機後的低波動常態。
該公司動態全球債券策略聯席經理人 Adam Marden 表示，Fed 減少前瞻指引、轉為高度依賴數據決策，將導致利率波動性加劇，核心原因在於名目經濟成長率正在攀升。
Marden 認為，近期債市走勢多由市場部位調整驅動，對債券而言，下一個消費者物價指數 (CPI) 數據已不是最重要變數，關鍵轉向製造業週期對名目成長的實質影響。這意味著債券投資人需為更高的利率不確定性做好準備，傳統長期低利環境下的交易邏輯將面臨挑戰。
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