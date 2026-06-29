Meta憂自家模型遭「蒸餾」污染 傳禁用Claude Code、Codex

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-30 06:30

Meta Platforms (META-US) 傳已要求旗下 Applied AI 部門工程師禁用 Anthropic 的 Claude Code 與 OpenAI 的 Codex 等 AI 程式開發工具，主要擔心競爭對手模型的輸出內容，可能透過日常開發流程無意間混入 Meta 自家 Llama 模型的訓練資料，形成所謂「模型蒸餾」(Model Distillation) 風險，也凸顯生成式 AI 巨頭對模型、資料與智慧財產權的防護戰持續升溫。

Meta (META-US) 週一 (29 日) 收高 2.24% 至每股 562.60 美元，連續兩個交易日收紅，但今年以來跌幅達 13.50%。

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《The Information》29 日取得的 Meta 內部文件，相關規範最早可追溯至今年 5 月，目前已於 6 月底正式實施。

不過，截稿前，Meta 尚未對此消息發表公開評論。

文件指出，限制措施主要針對 Applied AI 部門、直接參與 AI 模型研發的工程師，而非全面適用於所有員工。Meta 表示，此舉目的在於避免競爭對手 AI 模型的輸出內容，被直接或間接納入公司內部的 AI 開發流程。

近年來，Anthropic 推出的 Claude Code 與 OpenAI 的 Codex 已成為許多軟體工程師進行 AI Agent 開發的主要工具，可協助規劃程式架構、撰寫程式碼、除錯及持續優化大型專案，大幅提升開發效率，也因訂閱成本相對低廉而快速普及。

然而，Meta 認為，這些工具所提供的程式碼建議、系統架構、除錯邏輯及推理內容，可能因工程師複製、引用，或透過內部文件、程式碼庫及合成資料等形式，逐步流入 Llama 模型的訓練資料，最終讓競爭對手模型的能力被「蒸餾」至 Meta 自家模型。

所謂模型蒸餾，是 AI 領域常見的模型訓練方法，利用能力較強的「教師模型」(Teacher Model) 產生的輸出，協助訓練能力較弱的「學生模型」(Student Model)，以提升後者表現。

除了避免競爭對手技術滲透外，Meta 也擔心工程師在使用 Claude Code 或 Codex 過程中，可能將公司內部的程式碼、產品設計或開發背景資訊傳送至 Anthropic 或 OpenAI 的伺服器，增加商業機密外洩及智慧財產權風險。

隨著 AI 軍備競賽持續升溫，Meta 正積極追趕 OpenAI、Anthropic 與 Google (GOOGL-US) 等競爭對手，同時大舉投資 AI 基礎設施，並推動 Llama 生態系發展。Meta 過去也曾多次表示，希望降低對第三方 AI 服務的依賴，以掌握模型開發自主權、降低成本並強化競爭優勢。

分析人士指出，Meta 此次限制工程師使用競爭對手的 AI 開發工具，不僅是為了防止模型遭「蒸餾」及訓練資料受到污染，更反映當前 AI 大廠已將模型輸出、訓練資料與開發流程視為核心競爭資產。