鉅亨網編譯許家華 2026-06-30 06:10

美國與伊朗週末互相發動軍事打擊，再度凸顯雙方臨時和平協議的脆弱性，帶動國際油價週一收高逾 1%。不過，市場同時預期荷姆茲海峽航運可望持續恢復，加上波斯灣原油出口回升，限制了油價漲勢，投資人目前聚焦雙方即將展開的技術談判，以及中東能源運輸能否進一步恢復正常。

截至週一 (29 日) 收盤，布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 1.16 美元，漲幅 1.61%，收每桶 73.15 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 1.52 美元，漲幅 2.2%，收每桶 70.75 美元。

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市場消息人士透露，美國與伊朗技術團隊預計將於未來數日前往卡達首都多哈，就臨時和平協議的落實細節展開磋商。儘管雙方週末互相發動攻擊，一度令市場擔憂協議恐遭破壞，但談判仍將持續推進，成為市場觀察中東局勢的重要指標。

另一方面，伊朗副外長 Kazem Gharibabadi 表示，伊朗與阿曼專家近期將就重新規畫荷姆茲海峽航行路線展開協商，未來船舶須依照指定航道通行，伊朗將試圖阻止偏離既定航線的船隻，以提升海峽航運管理。

雖然荷姆茲海峽航運逐步恢復，但分析人士指出，距離全面正常仍有一段距離。能源顧問公司 Gelber & Associates 表示，目前波斯灣原油出口已快速回升至戰前約 75% 的水準，反映區域供應能力正逐步恢復。

不過，市場仍擔憂海峽安全風險尚未解除。瑞穗證券能源期貨主管 Bob Yawger 指出，市場開始意識到，未來一至兩週內不可能立即恢復所有出口量，戰前的出口規模難以短時間重現。只要區域風險依舊存在，航運公司便必須承擔船舶遭受攻擊的風險，因此運輸恢復速度仍將受到限制。

Yawger 進一步指出，目前海峽水域仍存在水雷威脅，加上保險公司尚未全面恢復承保，也持續壓抑船舶通行意願，使荷姆茲海峽運輸量難以迅速回到戰前水準。

儘管如此，航運數據顯示，中東主要產油國仍持續推進原油及液化天然氣 (LNG) 出口，即使近期荷姆茲海峽再度發生船舶遇襲事件，美伊雙方也恢復軍事打擊，多數能源裝載作業並未因此中斷。

其中，沙烏地阿美已於上週五恢復位於荷姆茲海峽以西拉斯塔努拉 (Ras Tanura) 終端的原油裝載作業。該終端先前因地區衝突而停擺近四個月，如今恢復運作，被市場視為波灣能源供應逐步正常化的重要訊號。

值得注意的是，拉斯塔努拉一架屬於沙烏地阿美的直升機週日發生墜毀事故，造成 14 人死亡，目前事故原因仍在調查中。不過，該起事故並未影響終端原油裝載作業，能源出口仍持續進行。