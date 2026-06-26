〈能源盤後〉荷姆茲海峽恢復通航 原油挫逾3% 周線迭近10% 創近月最大跌幅

鉅亨網編譯許家華 2026-06-27 06:20

國際油價周五 (26 日) 重挫逾 3%，並寫下近月來最大單周跌幅，主因荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 油輪持續恢復通行，市場對中東原油供應中斷的擔憂快速降溫，焦點轉向全球供給可能重新過剩。

（圖：REUTERS/TPG）

分析師指出，儘管前一天阿曼外海仍發生貨輪遇襲事件，但市場更關注原油出口恢復速度，加上沙烏地阿拉伯重新啟動主要出口碼頭裝油作業，使戰爭風險溢價進一步消退。

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倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 3.27 美元，跌幅 4.34%，收每桶 71.99 美元；紐約西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 2.69 美元，跌幅 3.74%，收每桶 69.23 美元。由於上周五適逢美國假日休市，自上周四收盤以來，布蘭特原油累計下跌 10.86%，WTI 也下跌 9.62%，幾乎回吐美伊衝突爆發後的大部分漲幅。

市場人士指出，本周油價走勢出現明顯轉折。前一交易日，阿曼外海一艘貨輪遭不明飛行物擊中，一度推升布蘭特與 WTI 雙雙反彈逾 2%；然而僅隔一天，隨著更多油輪安全駛離荷姆茲海峽，市場迅速轉向供應增加的預期，導致油價重新大幅回落。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，市場愈來愈相信原油將持續順利通過荷姆茲海峽，因此先前對供應不足的擔憂正在消退。他認為，未來市場可能迎來大量原油與成品油供應，「我們將看到一波原油洪流湧入市場。」

能源顧問公司 PVM 分析師 Tamas Varga 也指出，目前市場主流觀點已由供應短缺，轉向「近期供給過剩將至」，成為壓抑油價的主要因素。

供應恢復的另一項重要訊號，來自全球最大石油出口商沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco)。根據 LSEG 船運數據，Aramco 已恢復位於波斯灣拉斯坦努拉(Ras Tanura) 碼頭的原油裝載作業，結束近四個月停擺。兩艘超大型原油運輸船 (VLCC) 已開始裝載原油，每艘可載運約 200 萬桶原油，另有一艘油輪在附近等待靠泊。市場認為，此舉代表沙國出口能力正快速恢復。

Sparta Commodities 資深原油分析師 June Goh 表示，目前市場普遍出現拋售潮，主要反映荷姆茲海峽出口增加，而中國原油需求尚未同步回升，短期供需失衡壓力仍在。

根據路透稍早報導，本周荷姆茲海峽原油出口量已升至 2 月底美伊衝突爆發以來最高水準。雖然整體船舶流量仍低於戰前平均，但恢復速度已超出市場原先預期。

另一方面，中東局勢仍存在變數。伊朗 26 日再次重申，擁有管理荷姆茲海峽航運的權利，並警告波斯灣國家不要站在美國一方。此前，美國官員指控伊朗向一艘經過荷姆茲海峽的貨輪發射投射物，而伊朗則表示，未依指定航道航行的船舶，其安全無法獲得保證。

市場人士認為，儘管航運安全風險尚未完全解除，但市場目前更關注實際供應是否持續恢復，而非單一安全事件。

此外，市場也開始反映未來供應增加的預期。路透最新調查顯示，受中東供應改善影響，沙烏地阿拉伯可能下調 8 月銷往亞洲的官方售價 (OSP)，降幅預估介於每桶 6.5 至 8 美元，創近四個月最大降幅，反映中東現貨市場快速轉弱。

除了中東因素外，俄羅斯能源供應也出現新變數。俄羅斯官方媒體塔斯社 (TASS) 報導，由於烏克蘭無人機持續攻擊煉油廠及能源設施，俄羅斯政府正研究實施為期數個月的柴油出口禁令，以優先確保國內燃料供應。俄羅斯是全球主要柴油出口國之一，若限制出口，可能支撐柴油價格，但對目前以原油供給增加為主導的油市影響相對有限。