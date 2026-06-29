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盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報12939.16點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日10:10，費城半導體下跌264.41點（或2%），暫報12939.16點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.94%
  • 近 1 月：+2.92%
  • 近 3 月：+77.05%
  • 近 6 月：+83.19%
  • 今年以來：+86.41%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌9.26%；美光科技(MU-US)下跌7.4%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7.08%；英特爾(INTC-US)下跌6.05%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.81%。

部分成分股表現相對穩健，應用材料(AMAT-US)上漲3.77%；科磊(KLAC-US)上漲2.7%；科林研發(LRCX-US)上漲1.29%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.89%；亞德諾(ADI-US)上漲0.28%。


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費城半導體13311.780.82%
連貫356.995-6.19%
美光科技1069.83-5.52%
安謀控股公司327.3099-2.08%
英特爾123.88-3.46%
邁威爾科技261.79-1.87%
應用材料688.6201+9.86%
科磊266.74+7.28%
科林研發405.575+6.99%
台積電ADR442.74+2.40%
亞德諾392.595+1.47%

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