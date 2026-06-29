盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報12939.16點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日10:10，費城半導體下跌264.41點（或2%），暫報12939.16點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.94%
- 近 1 月：+2.92%
- 近 3 月：+77.05%
- 近 6 月：+83.19%
- 今年以來：+86.41%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌9.26%；美光科技(MU-US)下跌7.4%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7.08%；英特爾(INTC-US)下跌6.05%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.81%。
部分成分股表現相對穩健，應用材料(AMAT-US)上漲3.77%；科磊(KLAC-US)上漲2.7%；科林研發(LRCX-US)上漲1.29%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.89%；亞德諾(ADI-US)上漲0.28%。
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