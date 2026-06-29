盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大漲5%，報354.28美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間30日03:45股價上漲16.89美元，報354.28美元，漲幅5%，成交量24,852,645（股），盤中最高價354.31美元、最低價340.67美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.33%
- 近 1 月：-13.52%
- 近 3 月：+22.98%
- 近 6 月：+7.62%
- 今年以來：+7.79%
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 艾司摩爾(ASML-US)大漲5.02%，報1884.7美元
- 盤中速報 - CDW Corp(CDW-US)大漲5.1%，報140.1美元
- 盤中速報 - 漢威聯合國際(HON-US)大跌5.02%，報231.19美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌5.16%，報29.05美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇