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盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大漲5%，報354.28美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間30日03:45股價上漲16.89美元，報354.28美元，漲幅5%，成交量24,852,645（股），盤中最高價354.31美元、最低價340.67美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.33%
  • 近 1 月：-13.52%
  • 近 3 月：+22.98%
  • 近 6 月：+7.62%
  • 今年以來：+7.79%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(A)

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Alphabet公司(A)353.65+4.82%

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