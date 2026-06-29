鉅亨網記者吳承諦 台北
美股四大指數 26 日收黑，台股今 (29) 日早盤以 44594.81 點開出，上漲 23.05 點，隨即在台積電上漲 40 元，台達電等電子權值股上攻，指數漲逾 600 點，最高來到 45243.8 點，站回 45000 點大關，挑戰 20 日均線壓力。早盤估量 1.2 兆元。
權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 上漲 40 元，漲約 1%，來到 2380 元；聯發科 (2454-TW) 持平，來到 3880 元；台達電 (2308-TW) 漲近 5%，鴻海 (2317-TW) 漲近 1%，聯電 (2303-TW) 跌約 1%。
立法院決議無人機預算案成市場焦點，傳出國民黨無人機條例版本已大致底定，預算規模 2300 億元較行政院提案的 2100 億元上限更高。相關族群走強，雷虎 (8033-TW)、邑錡 (7402-TW) 攻上漲停，中光電 (5371-TW) 漲約 8%，漢翔 (2634-TW) 漲約 6%。
生技月將於 7 月登場，生技族群走揚，藥華藥 (6446-TW) 漲停，保瑞 (6472-TW) 漲約 9%，美時 (1795-TW)、台康生技 (6589-TW) 均漲約 5%。
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