鉅亨網新聞中心 2026-06-28 19:20

一份分析指出，被視為全球長期照護制度最完善的荷蘭，竟仍有將近一半需要日常照護的老人，部分甚至完全依賴親友提供的非正式照顧。研究者認為，這給長期迷信「專業外包」能解決老年照護問題的美國人，敲響了一記警鐘：無論一個國家把多少公共資源投入長照體系，家庭與親友的角色終究無法被完全取代。

根據《大西洋月刊》報導，荷蘭的長期照護保險制度被美國國家經濟研究局（NBER）2023 年的一份工作報告形容為，全世界在「每位老人所獲公共長照支出」上投入最多的國家。

‌



荷蘭用於正規養老服務的支出占 GDP 高達 4.1%，其中 94% 由公費負擔；相較之下，美國這項支出僅占 GDP 的 1.3%，公費占比也只有 71%。

然而，即使荷蘭制度設計如此優渥，一項涵蓋十個長照公共投入程度不一的高收入國家的分析顯示，荷蘭是唯一一個依賴親屬照護的老年人口比例低於 50% 的國家。

換言之，連荷蘭都做不到讓老人「完全」靠專業體系養老，更何況長照資源遠遠落後的美國，或是其他國家。

報導指出，美國社會長期存在兩種對養老的誤解：一是以為後工業社會已將大量照護工作「外包」給專業人士；二是以為只要存夠錢、配上完善的公共服務，就能避免依賴子女或親屬。

波士頓大學社會學家 Deborah Carr 指出，許多人腦中對美國養老的印象，仍停留在老人被送進養老院、遭家人遺忘的刻板畫面，但事實上「實際住進養老機構的老年人比例微乎其微」，且即便入住機構，家人通常仍高度參與照護。

統計數字也呼應這個說法：在美國，65 歲以上需要照護的老人中，超過 80% 依賴親屬，約三分之二完全靠非正式照護支撐，而且這個比例近年並未下降。

密歇根大學內科醫學及衛生管理與政策副教授 Hwajung Choi 的研究發現，子女與失能父母同住時提供的照護時間，大約是住在同一街區子女的兩倍，而後者又是住在數英里外子女的三倍；一旦距離超過五英里，子女無論住在 10 英里或 100 英里外，提供的照護量幾乎都不再有顯著差異。

與此同時，越來越多美國人沒有子女或配偶，這也是預估到 2050 年，日常照護需求得不到滿足的老人比例將增加逾 30% 的原因之一。

即便子女健在，也未必有意願或能力承擔照護責任，尤其當他們仍須兼顧全職工作、而雇主又未提供相應彈性時。

同時，社會學者也觀察到，美國整體正經歷人際疏離與社區參與下滑的趨勢，人工智慧的普及更可能進一步削弱人際連結，讓未來老年人陷入照護資源更加吃緊的處境。

西維吉尼亞州一名學區薪資專員 Susan Fordham 的經驗，正是這種「正規與非正式照護缺一不可」現象的縮影。她 84 歲的母親去年手術後需要密集照護，一度連備餐、上廁所都無法自理。

如今母親雖不需要那麼密集的協助，仍須仰賴 Fordham 每天上班前先煮好一壺咖啡、把整桶牛奶分裝進小壺，方便母親自行取用，「讓她拿起一整加侖牛奶還要端穩，實在超出她的能力範圍」。

Fordham 說，即使醫療系統安排了復健治療師到府協助母親，治療師對接的窗口仍是她本人，「他們很快就明白別直接打給我媽，有時我正講電話，還得跑去開門，因為她根本走不到門口。」

愛丁堡大學社會政策研究員、《誰來照護》（Who Cares: the hidden crisis of caregiving and how we solve it）一書作者 Emily Kenway 指出，正規照護「必要但不充分」，它至關重要，卻只是滿足老人需求的「二重奏」中的一半；即使老人接受居家或機構的專業照護，仍須有人居中協調保險給付、預約、與政府機構溝通等事務，「家庭照護者就像團隊主管」。

值得注意的是，研究者觀察到一種因應趨勢正在出現。心理治療師、長期關注無子女老年人議題的 Jody Day 目前正在愛爾蘭鄉間，與五名同樣無子女或單身的友人，組成她稱為「替代親屬圈」的互助社群，成員每月聚會，並承諾「在不便之時，為不便之人做不便之事」。

Day 表示，這類自選家庭網絡借鏡自 LGBTQ 社群長期累積的互助經驗，該群體因歷史上常遭原生家庭排斥，早已發展出深厚的「自選家庭」支持體系。

研究者也提醒，多數人對「老去」抱持迴避心理，成年子女往往無法想像未來需要為父母付出多少照護，老人本身也不願承認終將需要協助。

密歇根大學人口統計學家 Sarah Patterson 的研究顯示，美國人心中對「誰該負責照顧老人」存在清楚的責任排序：配偶與「整個家庭」責任最重，成年子女次之，而摯友所背負的責任感則明顯薄弱許多。

部分美國州政府已嘗試以政策支持非正式照護者，例如提供現金補貼或家事照護假、簡化公共長照項目申請流程，麻薩諸塞州也已修法允許屋主合法興建「祖母房」等附屬住宅單元，讓老人能就近與家人同住、同時保有一定獨立性。

但研究者普遍認為，建立足以支撐自己老年生活的人際與家庭網路，終究是每個人必須提早面對的個人課題。

多位受訪學者一致強調：無論有無子女、是否已婚，沒有人能理所當然地假定「將來會有人來照顧我」。