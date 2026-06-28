鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-28 10:40

塑化股南亞 (1303-TW) 受惠近年集團轉型優勢，持續由傳統石化產品轉為 AI 材料、高毛利電子材料下，產品組合持續優化，在公司產能持續擴張下，加上 5 月單月獲利大增逾六倍，激勵上周股價在指數大幅修正之際，仍能周漲 6.47%，一度攻上最高價 169.5 元創波段新高，單周成交量也衝破 42 萬張。

據外資機構報告，近日調升南亞目標價至 200 元，強調未來南亞營運成長動能將主要來自 3 大成長動能，包括高階銅箔基板 (CCL) 順利通過客戶認證、高毛利高值化電子材料持續擴張、產品線優化組合帶領下，也帶動未來成長動能持續上揚，

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南亞近期因股價波動劇烈，上周也公告上 (5) 月單月自結財報，單月稅後純益 26.45 億元，年增 610.43%，EPS 為 0.33 元。

法人指出，南亞之所以能推動大規模轉型，主要源於終端需求的強勁支撐，目前 AI 伺服器、高效能運算以及高速網通設備的需求持續攀升，也直接帶動了中高階材料的市場熱度提升。

此外，南亞在 42 案轉型計畫案持續進行中，公司規劃在 2030 年以前陸續投資 124 億元，資金投入於技術升級與產能優化，確保生產流程符合未來市場需求，預估能創造 426 億元的年產值，展現企業從傳統石化跨足高值化產品的轉型決心。南亞手中南亞科 (2408-TW) 與南電 (8046-TW)2 項轉投資資產，也為資本運作與財務彈性增添空間。