鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (22) 日受美股 4 大指數走升，加上台積電 (2330-TW) 今日創新高儘管美伊停戰仍有疑慮，但在美伊雙方初步簽屬諒解 MOU 下，市場預期原油供應將恢復正常、價格有望回落，有助於中下游塑化業者取得穩定料源、降低成本，激勵今日南亞 (1303-TW) 跳空漲停、台苯 (1303-TW) 開高後也迅速飆漲停，領塑化股多檔齊嗨上揚。
盤面上，除了南亞、台苯漲停，台化 (1326-TW)、中石化 (1314-TW) 今日也開高走高，一度漲半根停版，國喬 (1312-TW)、台達化 (1309-TW)、台聚 (1304-TW)、台塑 (1301-TW)、華夏 (1305-TW) 漲幅也來到 3% 以上，台塑化 (6505-TW)、亞聚 (1308-TW) 漲逾 2%。
塑化股近期題材：
南亞高階 AI 材料成獲利引擎
台苯切入半導體封裝材料
國喬進軍低碳高純氫能
據外資報告指出，南亞 AI 等級產品至 2028 年占產品組合有機會超過 50%，加上 CCL 及玻纖布進展良好，外資券商也上修南亞獲利空間，主要受到競爭對手在電子材料上持續漲價，有望成為南亞業績發酵一大利多。
台苯則是啟動高值化轉型，應用於半導體封裝的鍍膜材料已獲得國內外大廠測試；國喬近期決議辦理現金增資，計畫募集新台幣 50 億元，用於健全財務結構與汰換老舊設備，同時新建「低碳高純度氫氣」產線，正式進軍氫氣事業。
據外電報載，在諒解 MOU 簽署後，伊朗將盡最大努力安排商業船舶安全通行荷姆茲海狹，在 60 日內允許商業船舶免費往返波斯灣與阿曼灣，布蘭特原油期貨近期也持續持續走跌，已跌破每桶 80 美元以下，法人更預測，油價未來幾周可能跌至 1 桶 70 美元。