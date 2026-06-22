鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-22 11:17

台股今 (22) 日受美股 4 大指數走升，加上台積電 (2330-TW) 今日創新高儘管美伊停戰仍有疑慮，但在美伊雙方初步簽屬諒解 MOU 下，市場預期原油供應將恢復正常、價格有望回落，有助於中下游塑化業者取得穩定料源、降低成本，激勵今日南亞 (1303-TW) 跳空漲停、台苯 (1303-TW) 開高後也迅速飆漲停，領塑化股多檔齊嗨上揚。

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塑化股近期題材：

南亞高階 AI 材料成獲利引擎

台苯切入半導體封裝材料

國喬進軍低碳高純氫能

據外資報告指出，南亞 AI 等級產品至 2028 年占產品組合有機會超過 50%，加上 CCL 及玻纖布進展良好，外資券商也上修南亞獲利空間，主要受到競爭對手在電子材料上持續漲價，有望成為南亞業績發酵一大利多。

台苯則是啟動高值化轉型，應用於半導體封裝的鍍膜材料已獲得國內外大廠測試；國喬近期決議辦理現金增資，計畫募集新台幣 50 億元，用於健全財務結構與汰換老舊設備，同時新建「低碳高純度氫氣」產線，正式進軍氫氣事業。