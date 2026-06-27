〈熱門股〉搭記憶體題材意外竄出的飆馬股 美而快周漲近6成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-27 10:56

電商業者美而快 (5321-TW) 本周宣布今年第 1 次私募引進知名記憶體模組品牌商全何科技 (V-color) 為策略合作夥伴，激勵股價狂飆 58%，無畏大盤的回檔壓力，挑戰 6 月初創下的近 2 年新高價紀錄。

美而快股價周漲近6成。(鉅亨網資料照)

美而快說明，全何科技成為第二大法人股東後，美而快除了既有的電商女性服飾版圖，將以電競、工作站等記憶體模組切入科技消費市場。

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未來全何和美而快將採「技術 × 通路」分工模式，由全何負責產品研發與技術發展，美而快則導入電商營運、品牌經營和內容行銷，共同拓展 AI PC、科技生活及電競相關應用市場。

由於美而快長期深耕女性流行時尚消費市場，近年則開始拓展複合式實體據點，此次加入新業務，受到投資人關注，美而快期待，相關效益可望於下半年開始顯現。