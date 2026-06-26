鉅亨網新聞中心 2026-06-26 09:03

過去三個月，美國記憶體晶片類股在 AI 投資熱潮帶動下大幅上漲，漲幅介於 44% 至 184%，明顯優於費城半導體指數同期約 20% 至 88% 的漲幅。然而，近期族群震盪加劇，引發市場對 AI 記憶體景氣是否見頂的疑慮。摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 最新報告指出，近期股價波動主要由市場情緒與交易結構驅動，而非產業基本面轉弱，真正的考驗將落在第二季財報與企業展望，尤其是長期供貨協議 (LTA)、雲端服務商(CSP) 資本支出及 HBM 供給三大關鍵指標。

摩根大通在 6 月 24 日發布的研究報告中維持「AI 記憶體上行週期持續延長」的看法，認為近期市場修正更多反映短線交易部位調整，而非需求或供給出現根本性改變。隨著第二季財報季即將展開，市場焦點將重新回到企業獲利、未來展望及 AI 需求是否持續增強等基本面因素。

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報告指出，目前市場圍繞 AI 記憶體產業主要聚焦三項驗證方向，包括長期供貨協議 (LTA) 推進速度、雲端服務商資本支出 (CAPEX) 是否持續增加，以及 HBM 供給是否因技術與產能限制而維持緊俏，三者將共同決定 AI 記憶體產業是否迎來新一輪估值重估。

摩根大通認為，LTA 已成為本輪 AI 記憶體景氣循環最重要的結構性變數。自今年 5 月以來，市場宣布的新 LTA 數量明顯放緩，但並不代表趨勢中斷，而是供應商與客戶針對價格鎖定、預付款比例及違約保護條款等細節進入更深入談判階段。

報告指出，目前記憶體廠商在簽訂長約時態度更加謹慎，除價格外，也更重視預付款、最低採購量及合約保障機制，部分企業治理程序也使簽約速度放慢。

不過，摩根大通認為，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 與 Anthropic 建立的策略合作模式，已為產業提供新的合作範例。雙方合作不僅涵蓋 HBM、DRAM 及企業級 SSD 等長期供貨，更延伸至股權投資及融資合作，被視為新一代「類 LTA」架構，代表 AI 供應鏈正由傳統買賣關係，逐步轉向「產能加資本」共同綁定的新模式。

此外，三星電子 (Samsung Electronics) 及 SK 海力士 (SK Hynix) 同樣被視為 Anthropic AI 生態的重要長期供應商，反映 AI 模型開發商正積極透過長約提前鎖定未來數年的高階記憶體供應。

摩根大通預估，大規模 LTA 真正快速落地的時間點，將落在 2026 年下半年，屆時包括大型雲端服務商及超大規模資料中心業者 (Hyperscalers) 可望成為主要簽約對象，也將推動整體記憶體產業進入新一輪估值重估。

第二項觀察重點則是雲端服務商資本支出結構。

摩根大通指出，AI 記憶體在 CSP 資本支出中的占比正快速攀升，已由 2022 年不到 20%，提高至 2026 年預估的 52%，2027 年更有望突破 70%。

報告認為，這代表記憶體已從 AI 伺服器中的配角，逐步成為限制 AI 算力擴張的重要瓶頸之一，未來 HBM、高容量 DRAM 及企業級 SSD 的重要性將持續提升。

不過，市場對此仍存在分歧。一方面，AI 記憶體供應商獲利預期持續上修；另一方面，也有投資人開始質疑，雲端業者是否願意長期維持如此高比例的 AI 記憶體投資，尤其在 AI 商業化回報仍有待驗證的情況下，CAPEX 是否具備持續性仍存在不確定性。

摩根大通認為，市場對 AI 投資回報率 (ROI) 的爭論短期內不會消失，而第二季財報期間，各大雲端服務商公布的 CAPEX 指引，將成為左右市場情緒的重要因素。

第三項關鍵則來自供給端。

儘管三星電子、美光及 SK 海力士均持續擴充 HBM 與 DRAM 產能，但摩根大通認為，供給成長仍受到結構性限制。

報告指出，目前 SK 海力士 DRAM 月產能預計年底將提升至約 63 萬片晶圓，三星電子亦持續擴建先進記憶體產線。然而，新建晶圓廠從投資到量產通常需歷時 2 至 2.5 年，導致新增「綠地產能」(Greenfield Capacity) 無法快速滿足市場需求。

此外，HBM 本身也改變了記憶體產業的供給邏輯。由於 HBM 採用更複雜的堆疊結構、先進封裝及更高附加價值，即使晶圓產能持續增加，每片晶圓實際產出的 Bit 數成長速度卻反而下降。

摩根大通將此現象稱為「效率約束」(Efficiency Constraint)，亦即 HBM 比重愈高，整體 Bit 供給增速反而受到壓抑，使市場長期維持相對偏低的供給成長率。

分析師指出，這也是 AI 記憶體價格得以維持高檔的重要原因。即便各大廠持續擴產，受限於製程、封裝及良率等因素，高階 HBM 供應仍難以快速追上需求，產業供需失衡可望延續更長時間。