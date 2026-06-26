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盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲5.13%，報119.61美元

鉅亨網新聞中心

Workday公司(WDAY-US)截至台北時間26日21:40股價上漲5.84美元，報119.61美元，漲幅5.13%，成交量346,862（股），盤中最高價119.61美元、最低價115.91美元。

美股指數盤中表現

Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.7%
  • 近 1 月：-11.21%
  • 近 3 月：-10.47%
  • 近 6 月：-47.54%
  • 今年以來：-47.03%

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美股美股盤中盤中速報Workday公司

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費城半導體13504.42-3.13%
Workday公司118.62+4.26%

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