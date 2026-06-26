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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.77%，報324.38美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間26日21:33股價下跌19.86美元，報324.38美元，跌幅5.77%，成交量36,858（股），盤中最高價331.58美元、最低價324.38美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.14%
  • 近 1 月：+31.26%
  • 近 3 月：+55.74%
  • 近 6 月：+112.68%
  • 今年以來：+118.07%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ25308.03-0.20%
費城半導體13480.70-3.30%
Onto Innovation Inc.325.25-5.52%

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