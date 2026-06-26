盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.77%，報324.38美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間26日21:33股價下跌19.86美元，報324.38美元，跌幅5.77%，成交量36,858（股），盤中最高價331.58美元、最低價324.38美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.14%
- 近 1 月：+31.26%
- 近 3 月：+55.74%
- 近 6 月：+112.68%
- 今年以來：+118.07%
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