鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為18.08元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.09元上修至0.09元，其中最高估值0.37元，最低估值-0.54元，預估目標價為18.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.37(0.37)
|1.34
|1.65
|最低值
|-0.54(-0.54)
|0.23
|-0.5
|平均值
|0.05(0.05)
|0.69
|0.89
|中位數
|0.09(0.09)
|0.62
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|207.60億
|318.49億
|365.64億
|最低值
|150.55億
|154.29億
|157.10億
|平均值
|183.77億
|226.36億
|249.89億
|中位數
|183.53億
|225.32億
|249.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|0.16
|營業收入
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
|156.24億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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