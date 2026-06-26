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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為18.08元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.09元上修至0.09元，其中最高估值0.37元，最低估值-0.54元，預估目標價為18.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.37(0.37)1.341.65
最低值-0.54(-0.54)0.23-0.5
平均值0.05(0.05)0.690.89
中位數0.09(0.09)0.620.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值207.60億318.49億365.64億
最低值150.55億154.29億157.10億
平均值183.77億226.36億249.89億
中位數183.53億225.32億249.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.05-0.311.681.120.16
營業收入41.88億67.25億174.81億200.73億156.24億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLI

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