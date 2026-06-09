鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為18.20元

圖靈獎得主楊立昆給出AI模型的下一步！重砲批判LLM：無法通往AGI

黃仁勳頻頻替供應商「抬轎」 為何市場反而該提高警覺？

台股史上第8大漲點 外資卻出現史上第8大賣超917億元 4天狂賣3439億元

貿聯-KY因重大訊息待宣布6/10停牌 或與併購案有關