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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為18.20元

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根據FactSet最新調查，共34位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.09元上修至0.09元，其中最高估值1.39元，最低估值-0.58元，預估目標價為18.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.39(1.39)1.792.12
最低值-0.58(-0.58)0.14-0.5
平均值0.1(0.1)0.730.96
中位數0.09(0.09)0.670.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值210.03億318.49億365.64億
最低值150.55億154.29億157.10億
平均值186.22億228.28億252.04億
中位數187.17億227.12億249.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.05-0.311.681.120.16
營業收入41.88億67.25億174.81億200.73億156.24億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLI

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