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盤後速報 - 承業醫(4164)次交易(29)日除息1.11元，參考價28.49元

鉅亨網新聞中心

承業醫(4164-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.11元。

首日參考價為28.49元，相較今日收盤價29.60元，息值合計為1.11元，股息殖利率3.74%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 29.60 1.10774 3.74% 0.0
2025/06/26 47.3 1.35676 2.87% 0.0
2024/07/10 52.1 2.00487 3.85% 0.0
2023/07/12 67.7 1.9684 2.91% 0.0
2022/07/13 36.9 2.005 5.43% 0.0


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