盤後速報 - 承業醫(4164)次交易(29)日除息1.11元，參考價28.49元
鉅亨網新聞中心
承業醫(4164-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.11元。
首日參考價為28.49元，相較今日收盤價29.60元，息值合計為1.11元，股息殖利率3.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|29.60
|1.10774
|3.74%
|0.0
|2025/06/26
|47.3
|1.35676
|2.87%
|0.0
|2024/07/10
|52.1
|2.00487
|3.85%
|0.0
|2023/07/12
|67.7
|1.9684
|2.91%
|0.0
|2022/07/13
|36.9
|2.005
|5.43%
|0.0
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