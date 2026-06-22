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盤後速報 - 承業醫(4164)下週(6月29日)除息1.11元，預估參考價29.29元

鉅亨網新聞中心

承業醫(4164-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.11元。

以今日(6月22日)收盤價30.40元計算，預估參考價為29.29元，息值合計為1.11元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

承業醫(4164-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。近5日股價上漲0.81%，集中市場加權指數上漲5.2%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 30.40 1.10774 3.64% 0.0
2025/06/26 47.3 1.35676 2.87% 0.0
2024/07/10 52.1 2.00487 3.85% 0.0
2023/07/12 67.7 1.9684 2.91% 0.0
2022/07/13 36.9 2.005 5.43% 0.0

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