盤後速報 - 承業醫(4164)下週(6月29日)除息1.11元，預估參考價29.29元
鉅亨網新聞中心
承業醫(4164-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.11元。
以今日(6月22日)收盤價30.40元計算，預估參考價為29.29元，息值合計為1.11元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
承業醫(4164-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。近5日股價上漲0.81%，集中市場加權指數上漲5.2%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|30.40
|1.10774
|3.64%
|0.0
|2025/06/26
|47.3
|1.35676
|2.87%
|0.0
|2024/07/10
|52.1
|2.00487
|3.85%
|0.0
|2023/07/12
|67.7
|1.9684
|2.91%
|0.0
|2022/07/13
|36.9
|2.005
|5.43%
|0.0
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