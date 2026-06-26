今展科自結5月EPS 0.23元 全面啟動高階產品放量計畫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-26 16:40

電感廠今展科 (6432-TW) 今 (26) 日公告 5 月自結損益，營收 1.08 億元，月減 4.9%、年增 28.5%；稅後純益 0.08 億元，每股純益 0.23 元，較去年同期由虧轉盈。

今展科自結 5 月EPS 0.23元 全面啟動高階產品放量計畫。(鉅亨網資料照)

今展科表示，公司今年全面啟動「高階產品放量計畫」，進一步深耕邊緣運算與新一代散熱技術布局，以對應資料中心與自動駕駛系統對於極端效能的要求。

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此外，在產品與客戶端方面，今展科從傳統零組件轉型關鍵模組方案，提高附加價值、提升毛利率，並將客戶群擴展至上游 Design House，與全球領先的 IC 設計公司建立更緊密的協同研發機制。

今展科表示，透過在晶片開發初期就將公司技術規格導入，能讓產品成為市場標準配備，不僅能縮短客戶產品的開發週期，更可提前鎖定未來 2-3 年的市場需求。