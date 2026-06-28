鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-28 11:47

台股近期受美國科技股拉回及 Fed 偏鷹預期干擾，湧現恐慌賣壓，大盤單周重挫 1893 點，市值蒸發逾 6.1 兆元。投信法人表示，雖大盤面臨漲多修正與籌碼面融資調節壓力，但台股基本面並未轉折，不僅許多廠商處於零庫存，今年整體企業獲利更預估大增 55%。隨著 7 月法說旺季將至，AI 伺服器與先進製程等長線趨勢仍未改變，建議投資人短期內控制槓桿、適度觀望，並可趁市場拉回、籌碼洗淨後，分批進場布局。

根據統計，加權指數 6 月 26 日收盤為 44,571.76 點，單周下跌 1,893.44 點，跌幅約 4.07%。全體上市公司市場總值也降至新台幣 145 兆 4,557.04 億元，短短數個交易日內便蒸發 6 兆 1,500.64 億元。

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安聯投信台股團隊表示，近期國際市場消息面錯綜複雜，美股波動加劇，連帶影響台股大盤進入短暫整理期。這波盤勢修正，主因是科技與 AI 族群在經歷前一波強勁漲勢後出現休息，加上鄰近的韓國股市等亞股波動牽連，放大相關主題的跌幅。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，美國最新就業數據表現強勁，雖展現經濟基本面的韌性，但也提升了市場對聯準會再度緊縮政策的預期；此外，美伊局勢升溫等地緣政治風險，也持續干擾投資情緒。不過蕭惠中強調，原油價格已從每桶逾百美元逐步降至 70 美元附近，顯示中東局勢對市場與通膨的實質影響已下降。而聯準會的偏鷹言論與點陣圖，目前也無法代表最終定見，全球各產業仍將依各自基本面呈現分化走勢。

觀察台灣產業面，蕭惠中指出，台股基本面目前並未出現轉折。許多廠商甚至處於零庫存狀態，沒有庫存堆積問題，也無需求急凍或企業獲利下修的情況。全球科技巨頭持續進行 AI 軍備競賽，隨著規格升級與新應用擴大，台股相關供應鏈的訂單及營收動能依然強勁。

目前台股面臨上半年漲多的整理壓力，預期近期仍將維持在大區間的震盪整理格局。根據安聯台股投資團隊研究估算，今年台股整體企業獲利預估將迎來爆發性成長，全年獲利年增率可望高達 55%，且各季獲利成長率皆高於四成。金融和傳統產業類股也渴望缴出獲利正成長，股市結構將更均衡健康。

台股融資餘額上周一度創下歷史新高，截至上周五 (26) 日，集中和櫃買市場融資額餘額仍分別處於 5909 億元和 2048 億元歷史高檔區。玉山科技島基金經理人王偉哲指出，須留意目前上市櫃市場合計近 8000 億元的融資餘額，投資人風險偏好依然積極，市場籌碼熱度未退卻，一旦國際股市出現較大幅度震盪，短線仍可能引發部分獲利了結或融資調節賣壓，擴大指數波動。

近期可採觀望態度，並控制槓桿與持股水位，留意波動率是否持續擴大問題，考量 7 月進入電子法說旺季，預期景氣與盈餘仍為主導台股長線走勢關鍵，不妨趁市場震盪及槓桿修正後再進場布局。