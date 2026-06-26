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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-131.96點至4273.96點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日10:22，恆生科技指數下跌131.96點（或3%），暫報4273.96點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.31%
  • 近 1 月：-9.52%
  • 近 3 月：-10.5%
  • 近 6 月：-19.88%
  • 今年以來：-20.12%

焦點個股


電子零件概念領跌-5.01%。其中 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 12.39% ; 瀚源控股(00439-HK) 下跌 10.58% ; 麗年國際(09918-HK) 下跌 7.37% 。

電訊設備概念領跌-4.16%。其中 高科橋(09963-HK) 下跌 24% ; 烽翼集團(08245-HK) 下跌 15.56% ; 長城微光(08286-HK) 下跌 14.39% 。


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相關行情

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舜宇光學科技58.800-12.2%
瀚源控股0.500-3.85%
麗年國際0.880-7.37%
高科橋8.000-24.1%
烽翼集團0.076-15.6%
長城微光0.119-14.4%

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