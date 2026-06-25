鉅亨網編譯許家華 2026-06-26 05:00

隨著星艦 (Starship) 發射頻率持續提升，太空探索科技公司 SpaceX 正加速建構自有燃料供應體系。根據向德州監管機關提交的文件，SpaceX 計畫最快下月開始興建一條長約 8 英里 (約 12.9 公里) 的天然氣管線「Starpipe」，將天然氣直接輸送至德州 Starbase 發射基地，為星艦提供火箭燃料，預計最快於 2027 年 1 月 26 日投入營運。

根據 SpaceX 旗下子公司 Lone Star Mineral Development 上月向德州鐵路委員會 (Texas Railroad Commission) 提交的申請文件，Starpipe 管線將連接德州 Starbase 基地，成為未來星艦發射所需甲烷燃料的重要供應來源。

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目前星艦每次發射約需消耗 63 萬加侖液態甲烷 (Liquid Methane) 燃料。現階段，SpaceX 仍仰賴數百輛槽車將液態甲烷運送至發射場，每次補給往往耗時數小時，不僅增加物流成本，也限制火箭發射頻率。

自 2023 年以來，SpaceX 已完成 12 次星艦測試飛行，未來目標是將發射次數由目前每年數十次，大幅提高至每年數百次，甚至最終達到數千次，建立近乎航空班機般的高頻發射能力。

SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 早在 6 月 12 日便透露，公司正規劃自行建設天然氣管線與燃料處理設施，同時研究自行開採天然氣的可能性，希望建立完整的火箭燃料供應鏈，降低對外部能源供應商的依賴。

根據德州土地登記資料，自 2023 年以來，SpaceX 已與當地地主簽署超過 100 份石油與天然氣租賃協議，外界普遍認為，此舉正是公司布局天然氣自主供應的重要一步。

Starpipe 管線起點將位於德州布朗斯維爾港 (Port of Brownsville) 一塊 83 英畝土地。根據港務單位說法，SpaceX 正與當地政府洽談一項為期 50 年的土地租約，以作為未來天然氣接收與輸送設施基地。

除了興建天然氣管線外，SpaceX 也計畫在 Starbase 建造一座天然氣液化工廠。根據提交給美國陸軍工兵團 (U.S. Army Corps of Engineers) 的工程規畫，公司希望將輸送至基地的天然氣直接轉化為液態甲烷，再供應星艦火箭使用，進一步簡化燃料運輸流程，提升發射效率。

分析人士指出，若 Starpipe 及液化設施順利建成，SpaceX 將建立從天然氣供應、液化、儲存到火箭加注的完整垂直整合體系，大幅降低燃料成本，也能減少大量槽車往返發射場帶來的交通與安全風險。

星艦是 SpaceX 未來發展的核心載具，不僅肩負部署下一代 Starlink 衛星網路的重要任務，也將支援未來規模更大的低軌道衛星群，包括外界關注的軌道 AI 資料中心衛星構想。此外，星艦也是美國國家航空暨太空總署 (NASA) 阿提米絲 (Artemis) 登月計畫指定的登月載具，更是 SpaceX 未來火星載人任務的核心平台。