鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報13728.19點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日10:33，費城半導體上漲270點（或2.01%），暫報13728.19點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.14%
  • 近 1 月：+10.29%
  • 近 3 月：+70.95%
  • 近 6 月：+86.81%
  • 今年以來：+90%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲11.04%；應用材料(AMAT-US)上漲6.35%；泰瑞達(TER-US)上漲5.34%；高通(QCOM-US)上漲4.29%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.77%。

部分成分股表現相對疲軟，安謀控股公司(ARM-US)下跌2.53%；輝達(NVDA-US)下跌1.8%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.63%；連貫(COHR-US)下跌1.56%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.9%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體13733.632.05%
美光科技1171.49+11.7%
應用材料629.485+6.88%
泰瑞達450.145+5.37%
高通203.9199+3.30%
Onto Innovation Inc.342.28+6.22%
安謀控股公司350.0084-2.53%
輝達195.34-1.84%
邁威爾科技273.365-1.21%
連貫396.75+1.08%
思佳訊半導體71.155-0.34%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty