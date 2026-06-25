鉅亨速報

盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5%，報545.74美元

鉅亨網新聞中心

超微半導體(AMD-US)截至台北時間25日21:30股價上漲26美元，報545.74美元，漲幅5%，成交量1,385,264（股），盤中最高價548.76美元、最低價542.97美元。

美股指數盤中表現

超微半導體(AMD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.42%
  • 近 1 月：+11.17%
  • 近 3 月：+153.07%
  • 近 6 月：+141.69%
  • 今年以來：+142.69%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報超微半導體

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007382.120.32%
道瓊指數52470.001.20%
NASDAQ25424.02-0.21%
費城半導體13782.832.41%
超微半導體522.07+0.45%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty